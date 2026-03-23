- Royal Challengers Bengaluru: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆಯಾ ಏಳು ಮಹಾ ದಾಖಲೆಗಳು
Royal Challengers Bengaluru: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆಯಾ ಏಳು ಮಹಾ ದಾಖಲೆಗಳು
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9000 ರನ್, ಒಂದು ತಂಡದ ಪರ 10000 ರನ್, ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ಗಳಂತಹ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ.
1. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9000 ರನ್
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ 339 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. 267 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 8661 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸರದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2. ಒಂದು ತಂಡದ ಪರ 10000 ರನ್
ವಿರಾಟ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 282 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9085 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 915 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರ 10000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
3. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 10000 ಟಿ20 ರನ್
ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 284 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು 9704 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 296 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 10000 ಟಿ20 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
4. ಒಂದು ತಂಡದ ಪರ 300 ಸಿಕ್ಸರ್
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್, ಈ ವರೆಗೂ 267 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 291 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರ 300 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ಎನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
5. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 14000 ರನ್
ವಿರಾಟ್ ಈ ವರೆಗೂ ದೆಹಲಿ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪರ ಒಟ್ಟು 414 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 13543 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 457 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 14000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ, ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಲ್, ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ನರ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಗೇಲ್ (14562 ರನ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ 1020 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ.
6. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 4000 ರನ್
ವಿರಾಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪಂದ್ಯ (ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 7 ಪಂದ್ಯ) ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ 4000 ಟಿ20 ರನ್ ಪೂರೈಸಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 382 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 4000 ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲಿಗ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
7. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಟಿ20 ಶತಕ
ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 109 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್ ಢಾಕಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
