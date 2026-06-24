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- 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದೇ? 'ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್' ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪರ R Ashwin ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದೇ? 'ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್' ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪರ R Ashwin ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
R Ashwin Calls Out Dangerous Trend Defends 15 Year Old Vaibhav Suryavanshi 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವೇಷದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪರ R Ashwin ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಚಲನ Ravichandran Ashwin, 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭೆ Vaibhav Sooryavanshi ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಾಗೂ ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದಿತ್ತು.
ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನ್, "15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆಟಗಾರನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಟೀಕೆ, ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಳಗೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ದ್ವೇಷ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ
ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾಗಲಿ, ಮೊದಲು ಆಟವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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