3 ತಂಡ IPL ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ: ಇನ್ನು 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್, ಯಾರಿಗಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್?
ಚೆನ್ನೈ: ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನ 4 ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯಿವೆ. ಈ ಐದು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
RCB ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಟಾಪ್-2 ನೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
3 ತಂಡಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ
ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕ, ಗುಜರಾತ್ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತರ 5 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿವೆ.
ಮುಂಬೈ-ಲಖನೌ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಔಟ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿ ಐದು ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಪಂಜಾಬ್ 13 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 12 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕ, ಚೆನ್ನೈ 13 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕ, ಡೆಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕ, ಕೋಲ್ಕತಾ 12 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್
ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ 16 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತಾಗೆ ತಲಾ 15, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಲಾ 14 ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಈ ಐದು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ತಂಡವು 4ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
