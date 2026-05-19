ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಒಂದೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ: ಕೇರಳಂ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಪರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CSK ಪರ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಜು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, CSK ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಂಜು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು.

ಧೋನಿ ಹೆಸರಲಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು

ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. 2013ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 461 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಂಜು ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು, ನಂತರ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, CSK ಪರ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್‌ಗಳ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಥಾನಗಳು ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು.

ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸತತ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಔಟಾದರು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಜು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 477 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಸಂಜು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ (2008) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ CSK ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸಂಜು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು-ಋತುರಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ 13 ಜೊತೆಯಾಟಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 25.84 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ:

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು ಮಹತ್ವದ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು, ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ ಎದುರು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವು ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಏಳು ಸೋಲು ಸಹಿತ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಗೆದ್ದರೂ ಉಳಿದ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಡೆಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.