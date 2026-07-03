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- ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬಿಡದ 'ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ'! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಕ್ಷರ್ ಶಾಕ್!
ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬಿಡದ 'ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ'! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಕ್ಷರ್ ಶಾಕ್!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Sooryavanshi) ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ (Axar Patel) ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಟಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು 'ಹೈಜಾಕ್' ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆದ ಈ ಮೋಜಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, 'ಇಂದು ನಾವು ಪಾಜಿ (ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್) ಅವರ ಫೋನ್ನಿಂದ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಜಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆಯೇ?' ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, 'ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪಾ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ:
ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ‘ಈತನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ವೈಭವ್ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ’ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬಳಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೋರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ?
ಈ ಮೋಜಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುವೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಯುವ ಜೋಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
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