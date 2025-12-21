ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಭಾರತ ಯುವ ಪಡೆ ರೆಡಿ!
ದುಬೈ: 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
9ನೇ ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು
ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಾಖಲೆಯ 9ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಾಕ್ 2ನೇ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೋರಾಡಲಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಭಾರತಗ್ರ
ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ನಾಕೌಟ್ಗೇರಿದ್ದ ಭಾರತ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸೆಮೀಸ್ಗೇರಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 4 ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ-ನೇರ ಪ್ರಸಾರ
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು 10.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
03ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 2012ರ ಫೈನಲ್ ಟೈ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
