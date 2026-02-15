ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್, ಸಂಜು ಔಟ್, ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚನೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್, ಸಂಜು ಔಟ್, ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚನೆ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಕ್?
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿನ್ನೆ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಶಾನ್ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂಡ ಕುಸಿದರೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಭಾಯಿಸಿ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ತಿಲಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದೇ ತಿಲಕ್. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಇಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಂಟಕನಾಗುವರೇ ಪಾಂಡ್ಯ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಂದ ಭಾರತ ಇಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿವಂ ದುಬೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ದುಬೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ವರುಣಾಸ್ತ್ರ
ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಿಂಕು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿರುವುದು ಸುಂದರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೂಡ ಆಡುತ್ತಾರಾ?
ಐವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಭಾರತ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIಗೆ ಬರಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಲ್ದೀಪ್ಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.ಯಾರ್ಕರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಲಂಬೊದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
