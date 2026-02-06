- Home
U19 World Cup Final: 6ನೇ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ!
U19 World Cup Final: 6ನೇ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್; ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ!
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇಂದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಆರನೇ ಕಿರೀಟದ ಗುರಿ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ನಾಯಕನ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಪಸ್
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಮೂಲದ ಓಪನರ್ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕುಂದು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ vs ಮ್ಯಾನಿ ಲುಮ್ಸ್ಡನ್
ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಪರ
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತನೇ ಫೈನಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಐದು ಬಾರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್?
1998ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 2022ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.
