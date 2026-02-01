ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಡೈನಮೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ T20I ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ತಿರುವನಂತ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಎದುರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 103 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅವರ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೆ ತುಟಿಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅದಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 270,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
