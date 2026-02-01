Kannada

ಈಕೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮನಗೆದ್ದ ಗೆಳತಿ

Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram@aditihundia
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್

ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಡೈನಮೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ T20I ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 

Image credits: insta/ishankishan23
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ತಿರುವನಂತ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಎದುರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 103 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ.

Image credits: Getty
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram@aditihundia
ಯಾರು ಈ ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ?

ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಫ್ಲ್ಯೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@aditihundia
ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹೆಸರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅವರ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೆ ತುಟಿಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram@aditihundia
ಬ್ರೇಕಪ್ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@aditihundia
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ

ಅದಿತಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 270,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@aditihundia
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ

ಅದಿತಿ ಹಂಡಿಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@aditihundia

