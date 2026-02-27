ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ನಿಧನ! ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಭಾರತ ತಂಡ ತೊರೆದಿದ್ದ ಆಟಗಾರ
ಒಂದು ಕಡೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಖಚೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ನಿಧನ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಖಚೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ಇಂದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಭಜ್ಜಿ
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಜ್ಜಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ರಿಂಕು ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಿಂಕು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಿಂಕು ಅವರಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಂದೆಯ ಶ್ರಮ ಹಿರಿದು
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರಿಂಕು ತಂದೆಗೆ ಬೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್
ಇನ್ನು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.19 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
