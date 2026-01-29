IND vs NZ: ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಿದ್ದೇ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
IND vs NZ: ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಶಿವಂ ದುಬೆ (65) ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ದೋಷಗಳಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಿತು. ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
IND vs NZ: ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೋಲು
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 50 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಆಸೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಕುಸಿತ
216 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (0) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (8) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು.
ಕಿವೀಸ್ ಆರಂಭಿಕರ ಅಬ್ಬರ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 8.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 200 ದಾಟಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು 63 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಕಿವೀಸ್ ಭಾರೀ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ರನೌಟ್
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದರು. 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ (7 ಸಿಕ್ಸರ್) ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಶಿವಂ ದುಬೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 26 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.
ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (39) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯಿತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಶೋ
ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (62) ಮತ್ತು ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ (44) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್:
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 215/7 (20 ಓವರ್ಗಳು)
ಭಾರತ: 165 ಆಲೌಟ್ (18.4 ಓವರ್ಗಳು)
ಫಲಿತಾಂಶ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.