ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದೆಷ್ಟು ನೋಡಿ.
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.02): ಐಪಿಎಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಖಿಲ್ ಕಂಚರ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯವನ್ನು 'ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ' (Income from Business or Profession) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಟಗಾರರು ಪಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕ, ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಾದ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವೆಚ್ಚ, ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ (Deductions), ಉಳಿದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
TDS ಕಡಿತ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ (TDS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ತೆರಿಗೆ: ಟಿಡಿಎಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಆದಾಯವು 1 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಹುಮಾನದ ಹಣವೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಲ್ಲ!
ಅನೇಕರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಶೋಗಳಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೈಭವ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
