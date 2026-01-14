ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಐಫೋನ್ ಕವರ್ ತಂದ ಅಭಿಮಾನಿ
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಐಫೋನ್ ಕವರ್ ತಂದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆ
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲು ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಹ್ಲಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ.
ಸೂರತ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗೆ..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕವರ್.
15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರ್
ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕವರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಕವರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
A Virat Kohli fan from Surat wants to gift Kohli an iPhone gold case worth 15 Lakh. pic.twitter.com/jL0qhWsIoy
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 14, 2026
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1
ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 37 ವರ್ಷದ ಈ ದೆಹಲಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 91 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಏಕದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2021 ರಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 12 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 785 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 785 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು 781 ರಿಂದ 775 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
