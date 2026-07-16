ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಗುಡ್ ಬೈ
RCB ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗುಡ್ ಬೈ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸದೇ, ಹೊಸ ದೇಶದ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
38 ವರ್ಷದ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಮಾರ್ಷ್ ಒನ್-ಡೇ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (BBL) ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಎರಡು BBL ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
RCB ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು
ಮೊಯ್ಸೆಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ RCB ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಹೊಸ ಆರಂಭ
ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ 2026 ICC T20 World Cup Europe Qualifiersನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಕನಸಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
24 T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಏಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ?
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಸ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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