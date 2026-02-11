ಯಾರ್ ಗುರು ಇವನು? ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗಿಂತ 44 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎದುರಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗಿಂತ 44 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಡಿ 5000 ಟಿ20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿವೇಗದ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ದಾಖಲೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 2,898 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಟಿ20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ರಸೆಲ್ 2,942 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಒಡೆಯ
ಆದರೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ 44 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 2,858 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಟಿ20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಯುಎಇ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 174 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿತು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅತಿವೇಗದ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ದಾಖಲೆ ಅಲೆನ್ ಪಾಲು
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಎಸೆತಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 5,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 38 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 5,046 ರನ್ಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ 50 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 21ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
