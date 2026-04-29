ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, ಧೋನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ 'ಬಾಹುಬಲಿ'! ಯಾರು ಈ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್?
36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಧೋನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್?
ಧೋನಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್; ಮುಂಬೈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಯಲ್ಸ್
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಕಾಂಗಾ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಚಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹರಾಜಿನ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
CSK have been very diligent with their scouting during the season to build a good core for the future.
Upgrading in between auctions through such smart recruitments and trades is the best way to realign squads.
Young talented Ayush Vartak from Maharashtra. pic.twitter.com/9P0YzJOgdi
— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) April 27, 2026
ಆಯುಷ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ:
ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 363 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇವರೇ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 132, 92 ನಾಟೌಟ್, 75 ರನ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪರ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಲ್ ಸಿಕೆ ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿ (2024-26) ಯ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 770 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 192, 102, 105 ರನ್ಗಳಂತಹ ಬೃಹತ್ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (MCA) ನಿಂದ 2024 ರ ಸೀಸನ್ಗೆ 'ಅಂಡರ್-23 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮೇ 2 ರಂದು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಯುಷ್ ವರ್ತಕ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ತಂಡ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಆಯುಷ್?
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯುಷ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
