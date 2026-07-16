ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಏಕದಿನ, 4341 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ,ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ
ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿನ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವಿನ 4341 ದಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ.
ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಹೋರಾಟ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2014ರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು. 11 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಈಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ.
4341 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ
11 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು 19 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೆ 11 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
11 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ , ರೋಹಿತ್ ಸ್ಕೋರ್
ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ? ಅಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 52 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು
2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ರೂಟ್ ಹಾಗೂ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್. ಈ ಜೋಡಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಪಾತ್ರ
2014ರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 133 ರನ್ (ಡಿಎಲ್) ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 75 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 304 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿತ್ತು. ಡಕ್ ವರ್ತ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ 133 ರನ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
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