2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 5 ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್
ಐಸಿಸಿ ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದೆರಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್-ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆತಿಥ್ಯ
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಂಕಾ ಆತಿಥ್ಯ
ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಲಂಕಾ ಸೆಮೀಸ್ಗೇರಿದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಆಯೋಜನೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಆಡಲು ಐಸಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.