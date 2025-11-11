- Home
ಯಾವುದೇ ನಟನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. 1300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು 1083 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೋತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕೆಲವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರ
ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು 'ದಿ 13th ವಾರಿಯರ್'. ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಶ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಬಾಗ್ದಾದ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಹ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಫದ್ಲಾನ್ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಟೈರ್ನಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಟೈರ್ನಾನ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಂಟೋನಿಯೊ ಬಂಡೇರಾಸ್, ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಕುಲಿಚ್ ಮತ್ತು ಡೆನಿಸ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಕಥೆಯೇ ಕಾರಣ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 100-160 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿಗೆ ಅದರ ಕಥೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚಿತ್ರವು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂದಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ 1083 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.