- ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು? ನಟಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಭಾನುಪ್ರಿಯ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಭಾನುಪ್ರಿಯ
80, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ, ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸುಮನ್, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಭಾನುಪ್ರಿಯ. ತೆಲುಗು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ತಿಳಿದಿರುವ ನಟಿಯರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ. 'ಸ್ವರ್ಣಕಮಲಂ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದರು.
ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಟಿ
ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತ..
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಕೌಶಲ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ತಾಯಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತ ಭಾನುಪ್ರಿಯ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗೇ ಬಿಟ್ಟು, ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲೇ ಆದರ್ಶ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅತ್ತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಆದರ್ಶ್ ಕೌಶಲ್ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಗಂಡನಿಂದ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಅವರು ಬರುವಾಗ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಎಂದಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು
ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. “ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವದಿಂದ ಇದ್ದರು. ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.