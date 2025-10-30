- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು? ಕಾರಣವೇನು?
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು? ಕಾರಣವೇನು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ?
ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿಲ್ಲ
ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ಎತ್ತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರದಿರಲು ಎತ್ತರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 10 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಇತ್ತ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೂಮರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.