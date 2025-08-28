- Home
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಫಿಲಂ: ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. sacnilk.com ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 347.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೃತಿಕ್ರ 3ನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ವಾರ್ ಚಿತ್ರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 170 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 475.62 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ.
2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ಕ್ರಿಷ್ 3 ಒಂದು ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ. ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಓಬೆರಾಯ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 150 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 393.37 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಹೃತಿಕ್ರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 13 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 347.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ 2 ಹೃತಿಕ್ರ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ.
2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ಫೈಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಕಾಮ್18 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಸಹಾನಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 250 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 344.46 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಫೈಟರ್ ರಿತಿಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ.
2014 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಡ್ಯಾನಿ ಡೆನ್ಜೊಂಗ್ಪಾ, ಕನ್ವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಗೋಖಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 140 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 332.43 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ರ ಕಾಬಿಲ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ರೋನಿತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 35 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 208.14 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಾಬಿಲ್ ಹೃತಿಕ್ರ ಆರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ.