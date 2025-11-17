- Home
- ಐಬೊಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್: ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್, OG ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಐಬೊಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಸಿ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಜಮೌಳಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಐಬೊಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೈರಸಿ ಭೂತವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಬೊಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ರವಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾ, 20 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ
ಪೈರಸಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಜ್ಜನರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 4 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.
OG, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಗೆ ಪೈರಸಿ ಹೊಡೆತ: ಚಿರಂಜೀವಿ
ಐಬೊಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಂಧನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದ ದಿಲ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು. ಪೈರಸಿಯಿಂದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್, ಓಜಿ, ತಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೀನ್ನಂತಿದೆ: ರಾಜಮೌಳಿ
ಐಬೊಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯದಂತಿದೆ. ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು: ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಪೈರಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್'ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.