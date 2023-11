ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡೆ ಎದುರಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ವರ್ಮ ಮೊದಲಿನವರನಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು. ದಿವಾಳಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌: 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ರಾ.ಒನ್ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು . SRKಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿತ್ತು.

ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ AB CORP ಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ USD 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ: ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ 2013 ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರವು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.



ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ: TOI ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ

ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ: ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ OTT ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಿವಾಳಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 18 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಅವರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇಷ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವಿಜಯ್‌ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್: ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ವಿಫಲವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅವರು ಕೇವಲ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಬೀರ್‌ ಬೇಡಿ: ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ದಿವಾಳಿತನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್: ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಷೇಧದಿಂದ ದಿವಾಳಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ದೇಶದ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಡವಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು $ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.



ರಾಜ್ ಕಪೂರ್: ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್‌ನ ಅತಿರಂಜಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದಿವಾಳಿಯಾದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಲು, ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಗೋವಿಂದ: ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್‌ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು