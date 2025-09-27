- Home
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಟು ವ್ರತ ಮಾಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದ್ಯ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನೀವು ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿಂದಿಲ್ವಾ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿತ್ತು
ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ನಂಬುವ ದೈವ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದರು. 'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟರ್ನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್, ತಮಗೂ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್, 'ಯಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.