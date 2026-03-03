- Home
- ವಿಜ್ಜು ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ನಾನು, ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ: Rashmika Mandanna
rashmika mandanna vijay deverakonda sangeet ceremony : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮರೆಯಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜ್ಜು ಮದುವೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ,ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ನಂತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ದಂಪತಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದೊಂದೇ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.
ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಫೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿತ್ತು. ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಇಬ್ಬರು ಕಾತರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಫೋಸ್ಟ್
ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಫೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಕಣ್ಣೀರು, ನಗು, ಸಂಗೀತ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಮೋಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕಾಗಿದ್ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೈನರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್
ಡಿಸೈನರ್ ಫಲ್ಗುಣಿ-ಶೇನ್ ಪೀಕಾಕ್, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಸೀಕ್ವಿನ್ಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಚೋಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಅವರು ವಜ್ರದ ಹಾರ ಮತ್ತು ಬನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನೀಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಶೇರ್ವಾನಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಲು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಳಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಶ್ರಗ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿರುವ ಡಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ, ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಡಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿರುವ ಡಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
