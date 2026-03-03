- Home
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರವೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುತ್ತಾರಾ?
Image Credit : Asianet News
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ, ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Image Credit : Instgaram/ @rashmika_mandanna
ಮಾರ್ಚ್ 04ರಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 4) ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡರೆ ತಾನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Image Credit : Instgaram/ @rashmika_mandanna
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
Image Credit : Instgaram/ @rashmika_mandanna
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?
ಹಾಗಾದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರವೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Image Credit : Youtube/ T Series
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ 'ಮೈಸಾ'ದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 22ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
