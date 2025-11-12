- Home
- ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಕೊರಿಯನ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ಆದ್ರೆ..
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಖತ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ.
ಕೊರಿಯನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮನಸ್ಸು
ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸರಣಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊರಿಯನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಂಡಿತ ನಟಿಸುವೆ
ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಟಿಸುವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರಿಯನ್ ಸೀರಿಸ್
ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ 16 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕೊರಿಯನ್ ಸೀರಿಸ್ ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ತಮ್ಮಾ' ಎಂಬ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.