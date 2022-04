Ranbir Kapoor ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿ Alia Bhatt ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌!

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್(Alia Bhatt) ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ (Ranbir Kapoor) ಮದುವೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾರನ್ನು ವರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು, ಆಲಿಯಾ ರಣಬೀರ್ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.



ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮೂವ್‌ ಅನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಫೇರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.



ಜಿಯೋ ಮಾಮಿ ಮೂವಿ ಮೇಳ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್, 2019 ರ ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ರಾಜೀವ್ ಮಸಂದ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಿ ರಣವೀರ್ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೊತೆ ಸಹ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಿಯಾ ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್‌ ಆಲಿಯಾರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಕೂತೂಹಲವಾಗಿದೆ

ಆಲಿಯಾ ರಣಬೀರ್‌ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಭಯವಿಲ್ಲ್. ಆದರಿಂದ ನೀತು ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

