ಬಾಹುಬಲಿ 1 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಶೋಭು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಗಾಮಿಯಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು 'ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್' ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆ, ರಾಣಾ ವಿಲನಿಸಂ, ಶಿವಗಾಮಿಯಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ರ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹೈಲೈಟ್.
ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಶೋನಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಜರ್ನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.
45 ದಿನ ಕಾಲ್ಶೀಟ್
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 6 ವರ್ಷ. 45 ದಿನ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು
ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ 1 ಮೊದಲ ದಿನದ ಟಾಕ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶೋಭು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಂತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂತು. ನೈಟ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು.