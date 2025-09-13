- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೇ ಎಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್!
ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೇ ಎಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್!
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ `ನರಸಿಂಹ` ನಂತರ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿದರು. `ಬಾಹುಬಲಿ` ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು. ಮೊದಲು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 1984 ರಲ್ಲಿ `ಕಾಂಚು ಕಾಗಡ` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆಫರ್ ಗಳು ಬಂದು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್
ಆಗ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ರಾವ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ರಾವ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ `ಅಳ್ಳುಡುಗಾರು` ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಭಾವುಕರಾದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. `ಅಲ್ಲರಿ ಮೊಗುಡು` ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 100 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಲು ಕ್ಯೂ
`ಅಳ್ಳುಡುಗಾರು`, `ಅಲ್ಲರಿ ಮೊಗುಡು` ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರೇ ನಂತರ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಲು ಕ್ಯೂ ನಿಂತರು. ಸದ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಋಣಿ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.