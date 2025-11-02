- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ರಜನಿಕಾಂತ್? ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರವೇ ಕೊನೆಯದಾಗಲಿದೆಯೇ?
ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ರಜನಿಕಾಂತ್? ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರವೇ ಕೊನೆಯದಾಗಲಿದೆಯೇ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ನಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ
ತಲೈವಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು.
ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. X ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿವೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರ
'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಅವರ ಈ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ತಂಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲವಾಗಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾನ್ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2027 ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ರಜನಿ 'ಜೈಲರ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಹುಕುಂ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.