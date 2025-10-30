- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ ಸೀನ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಸೀನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ ಸೀನ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಸೀನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್: ಬಾಹುಬಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
`ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್` ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಈಗ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ 31ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್
ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
5 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಡಿಲೀಟ್
'ಪಚ್ಚಬೊಟ್ಟೇಸಿನಾ', 'ಕನ್ನಾ ನಿದುರಿಂಚರಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ನ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತಮನ್ನಾ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿ 2
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಭಾಗ 600 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.