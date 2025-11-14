- Home
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆಯೇ? ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಾಜಮೌಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಛತ್ರಪತಿ' ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ..
ಪ್ರಭಾಸ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್. ಈ ಇಮೇಜ್ ಬರಲು ರಾಜಮೌಳಿಯ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಲಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ತಮ್ಮುಡು', ರವಿತೇಜ 'ಅಮ್ಮಾ ನನ್ನಾ ಓ ತಮಿಳಮ್ಮಾಯಿ' ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ.
ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧ್ಯವೇ..?
ಈಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು..
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬ್ಯುಸಿ. 'ರಾಜಾಸಾಬ್', 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್', 'ಸಲಾರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ-ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ?