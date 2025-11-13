- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ: ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ: ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ `ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರೋಟರ್` ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ `ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರೋಟರ್` ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೈಟಲ್, ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕುಂಭ ಎಂಬ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ನಂತರ, `ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರೋಟರ್` ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲುಕ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ, 'ಮಂದಾಕಿನಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಸ್ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು, ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆಯುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲುಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ
ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂದಾಕಿನಿ ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿ. ರಾಮ-ಸೀತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹೀರೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್, ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜೋನ್ಸ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 15ರಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.