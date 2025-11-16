- Home
ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸುಂದರ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ, ಎತ್ತರ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ರಾಮನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆದರು. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೂರು ಬಟನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದೆ. ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರು. ಮುಂದೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೋ, ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಆಗ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ? ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮುಂದೆ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು, ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇರಲಿದೆ
ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೀರವಾಣಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಜಾರಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಅಸಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ತಂಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.