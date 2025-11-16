- Home
ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಈಗೀಗ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಳಲು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್, ನಂತರ ಸಲಾರ್, ಕಲ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ, ರಾಜಾಸಾಬ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸತತ ಹಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್. RRR ಸಿನಿಮಾದ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೀನಿಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ?
'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿನಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅವರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು 'ಛತ್ರಪತಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ. ನಂತರ 'ಬಿಲ್ಲಾ', 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್', 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೌರ್ಣಮಿ' ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರೆಬೆಲ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಂತವು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರೂ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.