ಪವನ್ 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್-ಲಂಡನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್: ಥಮನ್ ಕೊಟ್ರು ಬಿಗ್ ಹಿಂಟ್!
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ (BGM) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 'OG'. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರ 'OG' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಟೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇದೀಗ ಸಂಗೀತದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ OG ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ವಾದ್ಯ 'ಕೋಟೊ'ವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ OG ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥಮನ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸುನಾಮಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ Abbey Road Studiosನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117 ಸಂಗೀತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಥಮನ್ ಅವರ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ #HungryCheetah ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ ಎಂಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ OG ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಾಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಥಮನ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, DVV ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
