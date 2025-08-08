ಧನುಷ್ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್: ಲವ್ ಗಾಸಿಪ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಷ್ - ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರೋದು ಈ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ. ಧನುಷ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಧನುಷ್ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಧನುಷ್ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಡಾ. ಕಾರ್ತಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧನುಷ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಧನುಷ್ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಶುರುವಾಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಧನುಷ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಧನುಷ್ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾದ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕನಿಕಾ ದಿಲ್ಲಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಮೃಣಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನುಷ್ ಅಥವಾ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ಧನುಷ್ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವೂ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 18 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ, ಲಿಂಗಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.