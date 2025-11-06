- Home
- ಕಾಲಿವುಡ್ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಜೊತೆ ತಲಾ ಅಜಿತ್ ಮೈತ್ರಿ... ಎಕೆ 65 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರೇನಾ?
ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಕೆ 64 ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಅವರ ಎಕೆ 65 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.
Image Credit : Fan page Instagram
ಎಕೆ 65 ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲೀಕ್
ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಎಕೆ 64 ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕೆ 65 ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.
Image Credit : Fan page Instagram
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆ
'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಕೆ 64 ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
Image Credit : instagram
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಜಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಎಕೆ 64ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಕೆ 65ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರ 65ನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : X/sunpictures
ಹೀರೋ ಆದ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಅರುಣ್ ಮಾದೇಶ್ವರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಿಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
