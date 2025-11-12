- Home
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಬ್ಬರ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಓಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಹಾಯ
ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಓಟಿಟಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ತಿವೆ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಓಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ 41 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ
ವಿದೇಶದಿಂದಲೇ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸುಮಾರು 110.4 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ 204 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಾಯಕಿ
ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ 'ಲೋಕಾ', ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 40 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿರಾಯ್
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಿರಾಯ್' ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 31 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ' 24 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಬಾಘಿ 4' ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸೀಸನ್ 2
ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನ 'ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ' ಸೀಸನ್ 2 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಲಿವ್ನ 'ಮಹಾರಾಣಿ' ಸೀಸನ್ 4 ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಮಹಾಭಾರತ್: ಏಕ್ ಧರ್ಮಯುಧ್' ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ದಿ ವಿಚರ್' ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.