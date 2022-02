ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗನಾ, ಏಕ್ತಾ ಶೋಗೆ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆನೂ ಬರ್ತಾರಂತೆ!

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Kangana Ranaut) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ OTT ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ (Ekta Kapoor) ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಎಲ್‌ಟಿ ಬಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ (ALT Balaji) ಮುಂಬರುವ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಟೆಂಪ್ಟೇಶನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 15 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು 8 ರಿಂದ 10 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

MX Player ಮತ್ತು Alt Balaji ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶೋ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಆಗಿದ್ದರು.





