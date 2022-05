Salman Khan ಜೊತೆ Jacqueline Fernandez; ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ (Jacqueline Fernandez) ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುಲಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ನಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಟಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ (Salman Khan) ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ You Only Live Once (YOLO) ಫೌಂಡೇಶನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.