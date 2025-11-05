- Home
ಈ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಿತು!.. ಸೆಲಿನಾಗೆ 'ಆ ಘಟನೆ' ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ಕಾಡಲಿದೆಯಂತೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ಕದಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವಿಭ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ..
ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ: ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ, ಮನ ಕಲಕುವ ಸತ್ಯ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ (Celina Jaitly) ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ಕದಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವಿಭ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಮೇಜರ್ ವಿಭ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸೆಲಿನಾ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆ ವರ್ಷ ಸೆಲಿನಾ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.
2017ರಲ್ಲಿ ಸೆಲಿನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಬಹುಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ನಿಧನರಾದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಐಎಎನ್ಎಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೆಲಿನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು "ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. "ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 'ಆರ್ಥರ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಗ್' ಮತ್ತು 'ಶಂಶೇರ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಗ್' ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ 'ಶಂಶೇರ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಗ್' ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. "ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರ ನಂತರ, ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಸೆಲಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
2011ರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಸೆಲಿನಾ, 2012ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿರಾಜ್ ಹಾಗ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಗ್ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆ ಕಹಿ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು: "ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು, ಈಗ ಕಂದಮ್ಮ ಶಂಶೇರ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು.
ಆದರೆ, ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಮಗ 'ಆರ್ಥರ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಗ್'. ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು."
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸೆಲಿನಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂದೋರ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ, 2003ರಲ್ಲಿ 'ಜನಷೀನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ನೋ ಎಂಟ್ರಿ', 'ಅಪ್ನಾ ಸಪ್ನಾ ಮನಿ ಮನಿ', 'ಮನಿ ಹೈ ತೋ ಹನಿ ಹೈ', 'ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್', 'ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬದುಕು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.