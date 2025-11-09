- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಟಿಸಲ್ಲ.. ಬಾಲಯ್ಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಟಿಸಲ್ಲ.. ಬಾಲಯ್ಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ?
14
Image Credit : Facebook/Nandamuri Balakrishna
ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್
ಸದ್ಯ ಬಾಲಯ್ಯ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ, ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
24
Image Credit : Asianet News
150 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ 150 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೂಲಿ' ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಇದೆ.
34
Image Credit : Asianet News
80ರಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
'ಕೂಲಿ' ಫ್ಲಾಪ್ ನಂತರ ರಜನಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 650 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ.
44
Image Credit : X
ನೋ ಎಂದ ಬಾಲಯ್ಯ
'ಜೈಲರ್ 2'ರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Latest Videos