- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೂ, ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಏಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೂ, ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಏಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಎನ್ಟಿಆರ್ನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರೆಗೆ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಮುಂತಾದ ನಟರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ. ವೇಟಗಾಡು, ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಜೊತೆ ಬಾಲಯ್ಯ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..
ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಸರಿ ಹೊಂದದಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರ ಜೊತೆ ಅವರ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಣ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್
ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಾರವೂ ಓಡಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟ ಯಾರು? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಥೆಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯೋ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟಾಪ್ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟಿಯರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಕಥೆಗೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತವೋ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.