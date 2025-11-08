- Home
- 44 ವರ್ಷವಾದರೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ವೀಟಿ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸದ್ಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 44 ವರ್ಷವಾದರೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ
ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಅರುಂಧತಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತೆ. ನಗ್ಮಾ, ಟಬುರಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ತಾನು ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ
ತಾನು ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅನುಷ್ಕಾ, ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಐ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವ
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.