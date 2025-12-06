- Home
Actress Alia Bhatt Home: ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಹೊಸ ಬಂಗಲೆಯೊಳಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ಮನೆ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತ, ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮನೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮರು-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹250-400 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆ ತುಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗು
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಿಶ್ರಣ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಮನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಸೊಬಗು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿತನ
ಈ ಬಂಗಲೆಯು ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹350-400 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲಂಕಾರವಿದೆ
ಆಫ್-ವೈಟ್ ಗೋಡೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋನ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಂಗಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಫೋಟೋ ಡಂಪ್, ಮನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಫೋಟೋ
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಫೋಟೋ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಕುಂಡ
ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಕುಂಡವು ಮನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರುಗನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇರಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ
ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಳಾಂಗಣವು ಗಾಳಿಯಾಡುವ, ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ತೆರೆದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ನೋಡಿದ್ರು
ದಿವಂಗತ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಈ ಮನೆಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
