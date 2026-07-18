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- Naga Chaitanya: ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಕಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ: ನಟ ಬಾಲಯ್ಯ!
Naga Chaitanya: ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಕಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ: ನಟ ಬಾಲಯ್ಯ!
Actor Balakrishna: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ರು
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಅನುಕರಣೆ ಬೇಡ
ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರಂತಹ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಾರದು.
ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕರಾಮರಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, 'ಅನುಸರಿಸುವವನು ವಾರಸುದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅನುಕರಿಸುವವನು ನಕಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿ
ಈಗಿನ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು. ದೇವರು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯನಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ.
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಹೇಗೂ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಥೆ
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