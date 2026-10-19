ಬೈಕ್, ಕಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಐದು ಹಂತಗಳು
ನೀವು ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಳೆದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು?
ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರದು
ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೈಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕಾಏಕಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ರೇಕ್ ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
2 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್!
ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಏನೆಂದರೆ.. ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾರಿನ ಕೀ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕಾರು 60 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಂತ 1:
- ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
- ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು
- ಸತತವಾಗಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ
- ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ
ಹಂತ 2
- ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ
- ವಾಹನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ
- ನಿಮ್ಮ ಕಾರು 5 ನೇ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ
- ತಕ್ಷಣ 4 ನೇ ಗೇರ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
- ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ 3 ನೇ
- 2 ನೇ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಗೇರ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
- ಗೇರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ವಾಹನದ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ
ಹಂತ 3
- ಡೇಂಜರಸ್ ದೀಪ ಆನ್ ಮಾಡಿ
- ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ
- ಮುಂಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ
- ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ
- ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ
- ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಹಂತ 4
- 30 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಸಿ
- ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನದ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ.
- ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ
- ಆಗ ಕಾರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
ಹಂತ 5
ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು ವಾಹನವು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.. ವಾಹನದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಜಕದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪೊದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ.. ಘರ್ಷಣೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೈಕ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನುಮಾಡಬೇಕು?
- ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
- ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಗೇರ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
- ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸಬೇಕು
- ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
- ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
- ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸವೆತದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು